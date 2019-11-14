В МИД прокомментировали одобрение обновленной резолюции по Крыму в ООН

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины прокомментировало одобрение Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.

"МИД Украины приветствует одобрение 14 ноября 2019 года Третьим комитетом 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МИД, резолюция имеет целью прекратить нарушение государством-оккупантом прав человека на полуострове, противодействовать попыткам узаконить оккупацию и аннексию АР Крым и Севастополя, а также консолидировать позицию международного сообщества относительно неизменности статуса Крыма как неотъемлемой составной части Украины. Документ был разработан в этом году с учетом доклада Генерального секретаря ООН от 2 августа 2019 года по ситуации с правами человека на полуострове.

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В Министерстве подчеркнули, что фиксация в резолюции принудительного изменении состава населения полуострова, преследования отдельных категорий крымчан, репрессий правозащитников является мощным сигналом.

"Документ напоминает, что, согласно резолюции ГА ООН "Об определении агрессии" (1974), никакие территориальные приобретения или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными", - отметили в МИД.

В Министерстве призвали Россию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных мониторинговых миссий и неправительственных правозащитных организаций в оккупированный Крым.

Напомним, Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека на Крымском полуострове в условиях российской оккупации. Данные инструменты должны усилить противодействие попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины.