Разумков назвал основные принципы законопроекта о рынке земли

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рынок земли будет открываться для украинских граждан. Для иностранцев он может быть открыт только после референдума, на котором украинцы определяются готовы ли они привлекать иностранцев. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу “Право на власть”, передает УНН.

"Рынок земли будет открываться, он будет открываться для физических лиц и для юридических лиц, владельцами и конечными бенифециарамы, каковыми являются украинские граждане. Это очень важно, и это была одной из ключевых проблем с которой мы столкнулись, как народные депутаты, когда общались с представителями аграрных компаний, представителями малого бизнеса", - сказал Разумков.

По его словам, другой важный пункт, это то, что передача корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, также не будет происходить.

"Референдум состоится, и только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово, или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, тогда этот рынок будет открыт для иностранцев", - рассказал Разумков.

Также, Разумков подчеркнул, что открывать рынок земли нужно, для того, чтобы у людей была возможность распоряжаться своим имуществом.

Кроме того, он отметил, что есть и риски. Поэтому Президентом Украины было решено провести референдум чтобы украинское общество определилось.

Напомним, 13 ноября, нардепы приняли закон о рынке земли в первом чтении.