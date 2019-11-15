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Рябошапка заявил, что в ГПУ есть несколько производств, где фигурирует Порошенко

Рябошапка заявил, что в ГПУ есть несколько производств, где фигурирует Порошенко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что сейчас ГПУ расследует несколько производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом Рябошапка заявил в интервью "Настоящее время", передает УНН.

“Они связаны с злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом. И они открыты не по обращению Портнова (бывшего заместителя председателя Админстрации Президента при Викторе Януковиче — ред). По нашим собственным материалам”, — сказал Рябошапка.

Генпрокурор отказался говорить, какие именно производства имеются в виду, однако отметил, что “они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом”.

“На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу о Иловайске трагедию. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время. А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, а не свидетеля”, — заключил Рябошапка.

Напомним, ранее адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Порошенко не фигурирует как подозреваемый или обвиняемый в любой уголовному делу.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Украина, Петр Порошенко, Руслан Рябошапка
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