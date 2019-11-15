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Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского

Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась на порталах Hermitage Capital Management — в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь в плену Кремля.

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

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О вручении награды Сенцову в своем Twitter написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и основатель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

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Сам Сенцов в Своем Facebook выложил фотографии с церемонии награждения.

Напомним, Европарламент вручит Сенцов премию Сахарова 26 ноября.

Источник: УНН
Теги: Украина, награды, Олег Сенцов, премии
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