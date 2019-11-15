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Интересы Коломойского в США будет представлять адвокат, ранее работавший на Трампа - Bloomberg

Интересы Коломойского в США будет представлять адвокат, ранее работавший на Трампа - Bloomberg

Адвокат Марк Касовиц

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Адвокат Марк Касовиц, который в течение нескольких лет работал с президентом США Дональдом Трампом, будет представлять в американском суде интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебные материалы, передает УНН.

По данным издания, речь идет о судебной волоките, связанной с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства Приватбанка. Средства банка, по мнению стороны обвинения, были направлены на покупку Коломойским бизнеса и недвижимости в США.

Отмечается, что иск рассматривается в суде в штате Делавэр.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине пора повернуться обратно в сторону России.

В частности, олигарх заявил, что вместо кредитов Международного валютного фонда, Украина могла бы взять деньги у России.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, Коломойский, адвокаты, Дональд Трамп
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