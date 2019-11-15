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Рада сегодня планирует рассмотреть увольнение Яременко с должности главы комитета

Рада сегодня планирует рассмотреть увольнение Яременко с должности главы комитета

Богдан Яременко

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Верховной Рады планируют рассмотреть вопрос об увольнении Богдана Яременко с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Об этом ранее сообщал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Голосование будет на этой неделе, в пятницу, чтобы он (Яременко - ред.) покинул должность", - сообщил Арахамия.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам народного депутата Андрея Геруса, на заседании фракции "Слуга народа" приняли решение о необходимости переизбрания председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, которую сейчас занимает Богдан Яременко.

Напомним, председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Ранее в сети появились фото переписки нардепа Яременко, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств о интиме за деньги.

На это Яременко на своей странице в Facebook заявил, что во время заседания Верховной Рады устроил "провокацию" и позволил журналистам сфотографировать свою сфабрикованную "переписку".

Позже Яременко удалил упомянутый пост и извинился "перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

Источник: УНН
Теги: Яременко, парламент, ВРУ, Давид Арахамия
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