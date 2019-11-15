Сивохо предложил избавится от штампов "сепары-укры"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо предложил "ментально" возвращать жителей неподконтрольной правительству части Донбасса, в частности, отказатся от штампов "свои-чужие, сепары-укры". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Линия соприкосновения. Только так она должна называться. Как восстановить нарушенные права людей, разорванные связи и утраченное доверие?.. Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины", - отметил Сивохо.

По его мнению, для этого нам нужно, в частности, "вернуть старикам пенсии; найти способ, как компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе; 140 000 детей, которые родились на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы; упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах; изменить информационную политику. Избавится от штампов "свои-чужие, сепары-укры".

"Мы - украинцы! Наша цель – это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть... Я и моя команда уже занимаемся разработкой новой гуманитарной политики на Донбассе", - добавил он.

Напомним, Сивохо получил должность советника секретаря СНБО в конце октября.