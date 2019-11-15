Гончарук о детских садиках: некому работать и есть проблемы с помещениями

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В больших городах Украины есть проблема с помещениями для детских садов, а в малонаселенных районах - с воспитателями. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает УНН.

"У нас очень разные проблемы. В больших городах есть проблемы с детскими садами. С помещениями, в том числе. Но в малонаселенных районах проблема скорее с воспитателями. Некому работать. Очень часто такое есть, что сам детский сад есть, а работать там некому", - сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в малонаселенных районах немного детей, и поэтому низкие зарплаты. Поэтому в разных районах нужно решать различные проблемы.

Напомним, в Киеве чиновник подозревается в растрате миллиона, выделенного на ремонт школы и детского сада.