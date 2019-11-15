В ГПУ имеется одно большое производство по Burisma - Рябошапка

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Генпрокуратуре открыто "большое уголовное производство", которое может касаться деятельности компании Burisma. Об этом рассказал Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка во время интервью изданию "Настоящее время", передает УНН.

"Аудит касается многих дел. В том числе и одного большого производства (уголовное производство – ред.), номер которого знают многие украинцы, и которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело ни одного дня и ни одного месяца", - сказал Генпрокурор.

По его словам, большой аудит дел в ГПУ еще не закончен.

"Есть 13 или 14 производств, где фигурирует Злочевский (Николай Злочевский, собственник компании Burisma - ред.). По Burisma мне известно, что есть одно большое производство, из которого выделяют разные эпизоды", - добавил он.

Рябошапка заявил, что все эти дела не закрыты, а то же время не ответив напрямую, фигурирует ли в каком-либо из них сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Напомним, Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел расследование по газовой компании Burisma и принимал решение о включении в дело сына конкурента президента США Хантера Байдена, не прошел аттестацию и вскоре будет уволен из Генпрокуратуры.