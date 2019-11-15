"Слуг народа" упрекнули из-за очередного опоздания на заседание Рады

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Фракция "Слуга народа" сегодня опоздала на заседание, поэтому работа парламента началась на 25 минут позже. Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания ВРУ, передает корреспондент УНН.

"25 минут мы ждали "слуг" все, чтобы начать работу. Мы просим вычесть деньги из зарплаты всех "слуг" и перечислить их на ЮНИСЕФ - на детские нужды", - отметила нардеп.

С ее слов, в 10 утра в сессионном зале собрались уже все фракции, а также гости парламента, и все вынуждены были ждать фракцию "монобольшинства".

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что некоторые депутаты действительно начали уже приходить на работу вовремя - с них нужно брать пример остальным депутатам, несмотря на пробки и тому подобное.

Напомним, в начале месяца отдельные оппозиционные народные депутаты требовали от председателя Верховной Рады провести рубрику "Разное" для выступлений, впрочем отказались для этого продолжить утреннее заседание.



