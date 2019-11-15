Правительство сегодня выделит 700 млн грн на покрытие задолженности по зарплатам медиков

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правительство планирует сегодня выделить 700 млн грн на покрытие задолженности по зарплатам медиков в регионах. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

“Образовалась, к сожалению, задолженность по зарплате в отдельных регионах Украины. Не у всех. И сегодня правительством на заседании будет проголосован дополнительно выделение 700 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции на регионы для покрытия задолженности”.

По ее словам, до конца года правительству нужно будет найти еще 300 млн грн для покрытия потребностей по зарплатам медиков в регионах.

При этом она подчеркнула, что местная власть также должна дофинансировать свою часть для покрытия потребностей здравоохранения. По ее словам, именно из-за местных властей и образовалась такая задолженность.

Также она добавила, что из-за изменения порядка финансирования с нового года уплата зарплат медикам будет зависеть не от городских властей, а от управленческих решений руководства медучреждения.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсация лекарственных средств.