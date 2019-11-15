Образование одного ребенка в год иногда стоит государству 100 тыс. грн - Гончарук

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Государство тратит до 100 тыс. грн на образование одного ребенка в малонаселенных регионах. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире канала "1+1", передает УНН.

"На одного ребенка в год государство тратит иногда до 100 тысяч гривен, для того, чтобы он ходил в школу. Тогда как в среднем по системе - мы тратим 20 тысяч гривен. То есть, на детей, которые живут в малонаселенных регионах, мы тратим в пять раз больше. А качество получаем в два раза меньше. Качество образования там маленькое. Учитель преподает десять предметов, или больше. И это происходит некачественно. В следующем году мы точно начнем эту ситуацию менять", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что в следующем году правительство сосредоточится на молодых учителях.

"Потому что нам важно, чтобы люди шли в школу, чтобы престижность профессии учителя, она возвращалась. И во вторую очередь, это не менее важно, но я хочу об этом отдельно сказать - нам очень важно сосредоточиться на детках, которые живут в малонаселенных регионах. Потому что они на самом деле очень проигрывают", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, Гончарук рассказал, как можно увеличить зарплату для учителей до 4 тыс. долларов.