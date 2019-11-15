Количество вакцинированных против кори детей выросло в полтора раза - Минздрав

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Количество вакцинированных против кори детей до года-полутора выросла в полтора раза по сравнению с показателем прошлого года. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Обеспечение населения вакцинами хватает и осуществляется работа по поставкам вакцин (в дальнейшем - ред.). Одна из ключевых проблем заключается в недостаточном процентном покрытии населения провакцинированными детьми", - отметила Скалецкая.

При этом она добавила, что сейчас в регионах проводится мощная работа по вакцинации детей, поэтому количество прививок растет.

"На сегодня мы имеем увеличение в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года покрытие вакцинацией в отношении детей до года - до полутора лет", - добавила министр.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сообщило о 23 случаях заболевания дифтерией.