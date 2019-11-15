В Минздраве рассказали, лечение каких болезней профинансируют в следующем году

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году Министерство здравоохранения полностью профинансирует лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, а также покроет расходы на роды и неонатальную помощь. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Приоритетно будут профинансированы, полностью закрыв потребность учреждений здравоохранения - сердечно-сосудистые заболевания, острые инфаркты, инсульты, роды и неонатальная помощь", - отметила Скалецкая.

По ее словам, в приоритете - именно те заболевания, которые чаще всего приводят к смертности и инвалидности, или те, которые касаются наибольшего риска.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.