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В Минздраве рассказали, лечение каких болезней профинансируют в следующем году

В Минздраве рассказали, лечение каких болезней профинансируют в следующем году

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году Министерство здравоохранения полностью профинансирует лечения сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, а также покроет расходы на роды и неонатальную помощь. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Приоритетно будут профинансированы, полностью закрыв потребность учреждений здравоохранения - сердечно-сосудистые заболевания, острые инфаркты, инсульты, роды и неонатальная помощь", - отметила Скалецкая.

По ее словам, в приоритете - именно те заболевания, которые чаще всего приводят к смертности и инвалидности, или те, которые касаются наибольшего риска.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, болезнь, лечение, финансирование
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