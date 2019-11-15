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Гончарук без референдума иностранцам земля продаваться не будет

Гончарук без референдума иностранцам земля продаваться не будет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вопрос продажи земли иностранцам будет решаться украинским народом на референдуме. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире канала "1+1", передает УНН.

"Позиция Президента и правительства очень проста - украинскую землю нужно продавать, нужно иметь возможность купить только украинцам или украинским компаниям с украинскими учредителями, об иностранцах идти не должно. Между первым и вторым чтениями, до декабря фактически, будут продолжаться дискуссии, там модель точно должна быть. Но что сегодня точно решено, что иностранцы смогут покупать землю, если украинский народ на референдуме это позволит. Этот вопрос точно будет выноситься на тот или иной уровень референдумов... Референдум земли будет. Без референдума иностранцам земля продаваться не будет", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что главное в земельной реформе - прекратить несправедливость.

"Потому что это даже не о продаже земли, это о том, чтобы перестать запрещать украинцу, или простому человеку, у которого есть его собственность, распоряжаться этой собственностью. У нас очень долго государство, устанавливая какие-то ограничения, якобы занималось людьми. Это не правда", - добавил Алексей Гончарук.

Напомним, сейчас нет ограничений для иностранцев, чтобы скупить 4 млн гектаров земли.

Источник: УНН
Теги: земля, реформы, референдумы, продажа, Алексей Гончарук
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