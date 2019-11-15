Путин обвинил Нафтогаз в обострении ситуации в газовых переговорах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" новыми исками якобы "обостряет ситуацию" в переговорах с российским "Газпромом" по новому контракту на транзит газа. Об этом он сказал по итогам саммита БРИКС в Бразилии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде... Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?" - заявил Путин.

При этом он отметил, что Россия готова к заключению сделок по любыму законодательству. "Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство... Смогут они это сделать в оставшийся период времени - ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных рисках для транзита газа через Украину после 2019 года.

Путин подчеркнул, что Россия заявляла о готовности к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

"Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста! Мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста", - сказал президент РФ.

Также, по словам Путина, Россия готова к сотрудничеству с Украиной как по транзиту, так и по поставкам газа, при этом его цена может быть ниже текущей на 25%.

"Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы... Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%", - сказал он.

Также он заявил, что реверс российского газа в Украину практически невозможен.

"Хочу, чтобы всем было понятно, невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы в другую... Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию", - сказал он.

Как сообщал УНН, в начале ноября Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования к Газпрому. В Нафтогазе заявляли, что речь шла о исковых требованиях на сумму более 11 миллиардов долларов.

В то же время, решение апелляционного суда по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража ожидается 27 ноября.