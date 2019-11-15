Коболев отреагировал на заявление Путина о Нафтогазе

КИЕВ. 15 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" не подавал новых исков против российского "Газпрома", а защищается в арбитраже и судах против исков, поданных против него "Газпромом". Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.

"Что касается последнего заявления Путина на тему газа. 1. "Шуметь" действительно не надо. Газ Украина пока физически импортирует из территории трех стран ЕС, используя действующие газопроводы. Они существуют. Кроме Нафтогаза их использует еще много других европейских компаний", - написал Коболев.

В качестве примера он упомянул компанию Shell, которая, по его подсчетам, примерно втрое больше по своей капитализации, чем "Газпром", как и несколько десятков других известных международных компаний.

"Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля Газпрома начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины".

Также, по его словам, "Нафтогаз никогда не отказывался покупать газ у Газпрома по справедливым рыночным ценам".

"Ситуация здесь диаметрально противоположная - это Газпром отказывается выполнять свои обязательства по действующему контракту", - уточнил Коболев.

Кроме того, он добавил, что компания не подавала в международные инстанции новых исков против "Газпрома".

"Нафтогаз не подавал новых исков против Газпрома. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас Газпромом. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства", - добавил глава Нафтогаза.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обвинил Нафтогаз в обострении ситуации в газовых переговорах.

Как сообщал УНН, решение апелляционного суда по обжалованию со стороны "Газпрома" первого решения Стокгольмского арбитража ожидается 27 ноября.