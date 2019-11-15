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Миссия МВФ встретилась с представителями Нацбанка Украины

Миссия МВФ встретилась с представителями Нацбанка Украины

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда в первый день своего пребывания в Киеве встретилась с представителями Нацбанка. Об этом написал сегодня глава Нацбанка Яков Смолий у себя в Twitter, передает УНН.

"Несмотря на заблокированные входы в здания НБУ миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди - неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении фин стабильности", - написал Смолий.

Напомним, в четверг, 14 ноября, миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом начала свою работу в Киеве.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины рассчитывает на подписание соглашения с Международным валютным фондом и получения очередного транша уже в этом году.

Источник: УНН
Теги: НБУ, МВФ, Киев, Яков Смолий
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