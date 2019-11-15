Профсоюз поддержит "спиртовой" законопроект Зеленского при одном условии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли имеет право на жизнь лишь при условии ее проведения после приватизации государственного предприятия "Укрспирт". Об этом заявил председатель профсоюза ГП Виталий Сосницкий, сообщает УНН.

Он пояснил, что отмена государственной монополии на производство спирта и выдача лицензий частным компаниям возможна только после эффективной продажи государственных активов "Укрспирт" в частные руки.

"В законопроекте нужно четко указать, что демонополизация спиртовой отрасли откладывается до завершения процесса приватизации ГП "Укрспирт". Чтобы не дай Бог не получилось так, что государство раздаст лицензии частным компаниям, а сама останется с никому не нужными заводами и рабочими.

Пока государство обладает монополией, ее активы привлекательны для инвестора. Если преждевременно отменить эту монополию, государство окажется в убытках из-за срыва процесса приватизации", - объясняет Сосницкий.

Если Президент согласится на такую модель реформирования спиртовой отрасли: сначала приватизация, а затем демонополизация - его поддержит трудовой коллектив ГП "Укрспирт", а это минимум пять тысяч человек, проживающих в регионах, продолжил глава профсоюза.

"Надо сохранить промышленность и рабочие места. Те государственные спиртовые заводы, которые сегодня нормально работают, должны продолжить это делать. Инвестор, который захочет их купить, должен выполнить техзадание от государства - модернизировать и реконструировать. А делать он будет это только в том случае, если у этих заводов останется монополия на производство спирта в течение, например, 5 лет", - сказал Сосницкий.

По его словам, такую модель после дискуссий поддержал и новый и.о. руководителя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Мы продискутировали, пришли совместно к согласию, и он (Сергей Блескун - ред.) должен был выступить на профильном комитете ВР и сказать, что демонополизация отрасли возможна только одновременно с приватизацией ГП "Укрспирт".

Я сейчас буду собирать свой актив профсоюзный, будем приглашать прийти туда Блескуна и замминистра, чтобы они объяснили людям, что происходит. Я вам правду говорю, я вчера был на предприятии, где я проработал 12 лет, у людей один вопрос: что с нами будет дальше", - отметил Сосницкий.

Напомним, "спиртовой" законопроект Зеленского был зарегистрирован в октябре и вызвал неоднозначную реакцию со стороны экспертов. Они говорят, что демонополизация спиртовой отрасли перед приватизацией профильных государственных активов выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, которое при таком сценарии не сможет выручить средства за продажу ГП "Укрспирт".

Члены профильного комитета ВР также предлагают изменить поэтапность процесса: сначала отдать на приватизацию ГП "Укрспирт" и только после этого демонополизировать отрасль.