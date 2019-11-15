Строительство Охматдета планируют завершить до следующего года - Скалецкая

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Строительство лечебно-диагностического комплекса "Охматдет" планируют завершить в следующем году, найдя деньги на его дофинансирование. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, найдет ли Министерство здравоохранения 160 млн грн для дофинансирования строительства Охматдета, ведь в Бюджет-2020 заложено лишь 500 млн грн из 660 необходимых, Скалецкая ответила:

"Я надеюсь, что это будет быстрее, чем третий квартал следующего года. Возможно, в ближайшее время мы покажем новый график и покажем, как мы будем это дофинансировать и как мы найдем дополнительные деньги".

Напомним, в 2017 году государственное предприятие "Укрмедпроектбуд", которое выполняет функции заказчика строительства современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", подписало договор-подряда с ООО "Риола-модуль ЛТД", что означает начало процесса строительства нового корпуса больницы.