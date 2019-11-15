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В следующем году Минздрав будет рассчитывать тарифы для оплаты медуслуг больницам

В следующем году Минздрав будет рассчитывать тарифы для оплаты медуслуг больницам

Зоряна Скалецкая

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году Министерство здравоохранения планирует рассчитывать тарифы для оплаты медицинских услуг больницам. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Чтобы нормально посчитать тарифы, нам нужно достоверное количество потребностей в тех или иных видах медицинских услуг в Украине. Собственно, следующий год даст нам возможность через контракты по Национальной службе здоровья, через электронные системы отчетности, получить достоверные данные и через эти данные выходить на ту стоимость, которую заведения хотели получать за свои услуги", - отметила Скалецкая.

По ее словам, поэтому следующий год будет "переходным" по формированию тарифов на медуслуги.

При этом она добавила, что сегодня регионы завершают этап автономизации учреждений здравоохранения.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.

Источник: УНН
Теги: тарифы, Минздрав, больницы, Зоряна Скалецкая
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