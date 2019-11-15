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Генштаб изучает 400 км фронта для последующих этапов разведения войск - Завитневич

Генштаб изучает 400 км фронта для последующих этапов разведения войск - Завитневич

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сейчас изучает только 400 км участков фронта для последующих этапов разведения военных сил. Об этом в интервью BBC News сообщил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает корреспондент УНН.

"Что я знаю - развели в этих трех населенных пунктах - и все. Так, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили", - сказал Завитневич, отвечая на вопрос можно ли уже что-то говорить о последующих этапах разведения.

По его словам, решение о разведении будет приниматься после встречи Президента Украины Владимира Зеленского в нормандском формате.

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Как сообщал УНН, на предстоящей встрече лидеров в "нормандском формате" украинская сторона хочет договориться об обмене удерживаемыми лицами и достичь прогресса в вопросе мира.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Генштаб, ВСУ, отвод войск, Владимир Зеленский
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