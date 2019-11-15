Минздрав профинансирует паллиативным больным мобильные бригады для помощи на дому и обезболивающие

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В следующем году за средства Государственного бюджета паллиативные больные в Украине получат помощь мобильных бригад на дому, а также обезболивающие препараты. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время заседания парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"В бюджете следующего года заложено финансирование двух отдельных видов паллиативной помощи - паллиативная помощь стационарная и предоставление мобильной помощи мобильной бригадой на дому. На сегодня в Украине мобильные бригады более востребованы. Еще следующем году нами будет рассматриваться возможность получения обезболивающих препаратов", - отметила Скалецкая.

По ее словам, обезболивающие такие больные смогут получать или по отдельным программам, или по программе реимбурсации лекарств. При этом она добавила, что именно эти виды помощи паллиативным больным будут корректироваться на практике со следующего года.

Напомним, почти 64% средств, запланированных на здравоохранение в Государственном бюджете-2020, пойдут на Программу медицинских гарантий по обеспечению 6 видов бесплатной медицинской помощи пациентам в Украине: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств.