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КПВВ "Чонгар" открыт после ремонта

КПВВ "Чонгар" открыт после ремонта

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В пятницу, 15 ноября, на административной черте Херсонской области с временно оккупированным Крымом был открыт КПВВ "Чонгар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

"15 ноября на административной черте Херсонской области со временно оккупированным Крымом открыт реконструированный контрольно-пропускной пункт "Чонгар", - сообщили в представительстве.

Отмечается, что на КПВВ было построено режимную зону, созданы условия для прохождения паспортного контроля, обеспечены санитарно-гигиенические условия для граждан, пересекающих админчерту с временно оккупированным Крымом пешком и автомобилем.

"Начато создание сервисной зоны, которое должно завершиться до конца года. Сейчас есть отделение "Новой почты" - граждане могут воспользоваться широким спектром логистических услуг", - сообщается в представительстве.

С работой пункта пропуска ознакомился постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич и его заместительницы.

Как сообщалось ранее, накануне стало известно, что контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар" восстановят пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября.

Источник: УНН
Теги: Крым, Чонгар, Херсон и Херсонская область, КПВВ
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