Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 14:31
Получить тестовый доступ
Рада сегодня заслушает правительство
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3300
Версия для печати

Рада назначила новых членов комитетов

Рада назначила новых членов комитетов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2394 и избрала нардепа Лесю Василенко членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования, а также Руслана Требушкина членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли проект постановления №2394 Проект о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", который постановляет:

- избрать Василенко Лесю Владимировну - народный депутат Украины, фракция Политической Партии "Голос", членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, избавив ее от обязанностей члена Комитета по вопросам бюджета;

- избрать Требушкина Руслана Валерьевича - народного депутата Украины, внефракционный, членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, Верховная Рада Украины, сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения их в соответствие с ЗУ относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом говорится в повестке дня ВРУ.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, назначения, комитет, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.