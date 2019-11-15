Рада назначила новых членов комитетов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №2394 и избрала нардепа Лесю Василенко членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования, а также Руслана Требушкина членом комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли проект постановления №2394 Проект о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании глав, первых заместителей, заместителей глав, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва", который постановляет:

- избрать Василенко Лесю Владимировну - народный депутат Украины, фракция Политической Партии "Голос", членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, избавив ее от обязанностей члена Комитета по вопросам бюджета;

- избрать Требушкина Руслана Валерьевича - народного депутата Украины, внефракционный, членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, Верховная Рада Украины, сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения их в соответствие с ЗУ относительно неприкосновенности народных депутатов Украины. Об этом говорится в повестке дня ВРУ.