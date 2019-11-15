В Раде заявили, что Украина должна настаивать на встрече в "нормандском формате"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинская сторона должна использовать возможности “Нормандского формата” и не соглашаться на другой формат встреч с российской стороной на высшем уровне. Об этом заявила Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

“Мы имеем определенный алгоритм, стратегию, которая заключается в том, что мы имеем резолюцию ООН, привязанную к минским протоколам, мы имеем „Нормандский формат“, который также привязан к „Минску“, и должны идти по той формальной тропе. На сегодня мы не использовали возможности встречи в „нормандской формате“ и мы ее должны использовать”, — отметила Верещук.

По ее словам, Украина выполнила все свои обязательства для встречи в “нормандском формате”, что понимает российская сторона, которая, в свою очередь, теперь направляет все свои заявления и действия на то, чтобы встречи не произошло.

При этом она подчеркнула, что для изменения стратегии стороны имеют все равно встретиться в “нормандском формате”, признать неэффективность минских договоренностей и принять другую резолюцию.

Она также подчеркнула, что “это может быть ловушкой для того, чтобы потом нивелировать встречу в “нормандском формате”, — добавила нардеп, отвечая на вопрос, надо ли Президенту Владимиру Зеленскому соглашаться на встречи с российским президентом тет-а-тет или в Нурсултане.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин отверг предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провести тет-а-тет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.