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Премьер вызвал на разговор Верещук, но сам не явился на встречу

Премьер вызвал на разговор Верещук, но сам не явился на встречу

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вызвал на разговор сегодня представителя правительства в парламенте, впрочем сам не появился. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах парламента во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"На сегодня на 7 утра мне была назначена встреча в кабинете Премьера, я прибыла, как и договаривались, однако Премьера не было - мне объяснили, что он почему-то не сможет встретиться, потому что находится в Верховной Раде. Я считаю это проявлением неуважения, но пусть будет, как будет, и остается на совести Премьера", - отметила Верещук.

По ее словам, инициатива встречи принадлежала именно Гончаруку.

При этом она добавила, что готова встретиться с главой правительства для обсуждения "всех раздражающих моментов" сотрудничества с КМУ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Верещук могут уволить с должности представителя правительства в парламенте из-за критики решений Кабмина. Парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, встреча, Алексей Гончарук
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