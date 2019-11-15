Рада провалила постановление об отмене решения относительно анбандлинга

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народные депутаты не смогли принять постановление об отмене решения об отделении деятельности по транспортировке газа. Соответствующее решение поддержали лишь 57 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект постановления 2239-1-п Об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (N 2239-1 от 17.10.2019 г.).

Напомним, народные депутаты Украины приняли в целом проект закона №2239-1 (альтернативный к №2239) о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.