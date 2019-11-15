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Зеленский изменил указ Януковича

Зеленский изменил указ Януковича

Владимир Зеленский

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 24 июня 2010 года № 724" относительно экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах. Об этом говорится в Указе Главы государства № 848/2019 от 15 ноября, передает УНН.

Так, согласно тексту документа, на частичное изменение статей 2 и 3 Указа Президента Украины от 24 июня 2010 года № 724 "Об Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным делам" Зеленский постановил ввести в состав комиссии заместителя Министра юстиции Украины Валерию Коломиец, назначив ее руководителем Экспертной комиссии.

Кроме того, Президент постановил вывести из состава комиссии Сергея Петухова, освободив его от исполнения обязанностей руководителя этой комиссии.

Отметим, экспертная комиссия была создана в 2010 году, согласно указу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Тогда же ее главой был назначен Петухов, заместитель Министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский подписал указ о должностях, подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, комиссия
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