"Спиртовый" законопроект Зеленского монобольшинство проголосовало без выводов комитетов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Законопроект Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли вынесли в сессионный зал парламента на голосование без выводов двух комитетов ВР, сообщает УНН.

На сайте парламента указано, что по состоянию на 15 ноября "спиртовой" законопроект Зеленского не прошел два комитета: финансовый и бюджетный, что в дальнейшем может быть истратктовано как нарушение Регламента Верховной Рады.

"Согласно Регламенту должны быть все выводы. Более того, согласно 19 статье Конституции должностные лица и органы власти, местного самоуправления, в том числе нардепы действуют в пределах предоставленных им полномочий. То есть, простым гражданам можно все, что не запрещено, а государственным - можно только то, что написано. Если написано, что рассматривается (законопроект – ред.) после получения всех выводов - он не может рассматриваться без этих выводов", - пояснил член регламентного комитета ВР VIII созыва Олег Куприенко.

В то же время статья 93 Регламента Верховной Рады позволяет главному комитету – в данном случае это комитет по вопросам развития экономики - вынести решение без остальных комитетов.

Глава комитета по вопросам развития экономики Дмитрий Наталуха перед голосованием отметил, что "спиртовый" законопроект рекомендуется принять за основу, но ко второму чтению он будет изменен.

Кроме того, он озвучил, что решение комитета было принято с отдельным мнением народного депутата Людмилы Буймистер. Подробнее тут.

По итогу голосования принятие президентского законопроекта за основу поддержало 293 нардепов, из них 235 – из "Слуги народа".

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта и разрешить этой деятельностью заниматься, по сути, всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Такая схема выгодна лишь крупным производителям водочной продукции и не выгодна государству, которое после демонополизации не сможет выручить средства за продажу ГП "Укрспирт", утверждают эксперты.