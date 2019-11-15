Рада приняла изменения в проголосованном недавно законе об анбандлинге

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народные депутаты поддержали постановление о внесении изменений в принятый недавно закон об отделении деятельности по транспортировке газа. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Проект Постановления о принятии за основу проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа по номеру 2239-1/П предусматривает внесение изменений в принятый недавно закон.

При этом несколько фракций выступили против этого постановления, обвинив главу Энергетического комитета Андрея Геруса в фальсификации текста проголосованного в Раде законе об анбандлинг и искажении текста закона.

В частности, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что эти изменения предусматривают выведение дохода в 3 млрд долларов из ведения государства и передачи его "Нафтогазу", а также исключает возможность государства отказываться от иностранных инвестиций, которые могут завести предприятие в банкротство.

Кроме того, нардепы заявили, что изменения были розданы им в зале накануне голосования. При этом руководство Рады отметило, что эти изменения просто устраняют несогласованности, допущенные в тексте проголосованного закона.

Напомним, народные депутаты Украины приняли в целом проект закона №2239-1 (альтернативный №2239) о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа.