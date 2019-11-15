Регистрация | Вход |
USD: 24,32 -0,1463  EUR: 26,76 -0,1831 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 16:02
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру бывшей заместительнице министра
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6390
Версия для печати

Брифинг Гончарука перенесли на неопределенный срок

Брифинг Гончарука перенесли на неопределенный срок

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Брифинг по итогам заседания правительства, который должен был состояться сегодня в 14:30, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс служба Кабмина, передает УНН.

“Брифинг по итогам заседания правительства на 14.30 переносится на неопределенный срок. Извините за неудобства”, — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее о задержании начала заседания в своем Telegram сообщил народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“На 13.00 сегодня было назначено заседание Кабмина. Более получаса опоздания — это уже практически норма. А Премьер вообще сейчас в Раде. Такая организация работы”, — написал Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила утреннее заседание до 16:00. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.