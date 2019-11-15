Брифинг Гончарука перенесли на неопределенный срок

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Брифинг по итогам заседания правительства, который должен был состояться сегодня в 14:30, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс служба Кабмина, передает УНН.

“Брифинг по итогам заседания правительства на 14.30 переносится на неопределенный срок. Извините за неудобства”, — говорится в сообщении.

Добавим, что ранее о задержании начала заседания в своем Telegram сообщил народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

“На 13.00 сегодня было назначено заседание Кабмина. Более получаса опоздания — это уже практически норма. А Премьер вообще сейчас в Раде. Такая организация работы”, — написал Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада Украины продлила утреннее заседание до 16:00. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутатов Украины.