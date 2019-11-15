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Рада поддержала смену главы ГБР

Рада поддержала смену главы ГБР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Народные депутаты Украины, при обсуждении законопроекта по совершенствованию работы Государственного бюро расследования, поддержали поправку о смене главы органа. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

“В связи с тем, что изменился существенно объем полномочий директора ГБР и статус органа, считаем, что в данном случае нужно, чтобы конкурсная комиссия выбрала нового директора ГБР”, — отметил председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время обсуждения.

Напомним, 17 октября парламентарии приняли за основу законопроект № 2116, отмечен Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюро расследований” по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, ГБР
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