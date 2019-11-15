Российские шпионы могли перехватить звонок Трампу из Украины - CNN

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Телефонный звонок посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который этим летом из ресторана в Украине звонил президенту Дональду Трампу, выглядит как шокирующее нарушение безопасности, вызывает серьезную обеспокоенность контрразведки. Об этом CNN сообщили несколько бывших чиновников, по словам которых, существует высокая вероятность, что разведывательные службы многих иностранных государств, включая Россию, прослушали этот разговор, передает УНН.

"Если это так, то телефонный разговор по сотовому телефону между послом Сондлендом и президентом Трампом является вопиющим нарушением традиционной практики контрразведки, о которой все должностные лица национальной безопасности, включая политических назначенцев-послов, таких как Сондленд, неоднократно получали информацию", - заявил бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, который курировал операции в Европе и России до отставки этим летом.

"Я не помню, чтобы в моей карьере было время, когда посол в условиях высокой контрразведки, как в Киеве, вел бы такой опасный разговор с действующим президентом. Этого просто не должно было произойти", - сказал он.

Американский топ-дипломат Билл Тейлор во время первого публичного слушания по импичменту в среду сообщил, что один из его сотрудников, сопровождавший Сондленда на встрече в Киеве, видел, как посол позвонил Трампу со своего мобильного телефона и услышал вопрос президента о "расследовании".

Тейлор подтвердил, что он понял, что термин "расследование" означает вопросы, связанные с выборами в 2016 году, с делом Джо и Хантера Байден и Burisma.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - сказал Тейлор законодателям.

По словам Тейлора, звонок произошел 26 июля - на следующий день после телефонного разговора Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который привел к жалобе информатора о том, что Трамп просил "вмешательство" со стороны иностранного государства в его президентскую кампанию 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные слушания по импичменту Трампа в США посмотрели почти 14 млн человек

Как сообщил CNN один бывший сотрудник разведки, посол США, который беседует с президентом, обычно делает это из посольства по защищенным телефонным линиям.

"Из всех средств связи сотовые телефоны еще более уязвимы, чем опасные стационарные телефоны, которые гораздо более уязвимы, чем защищенные средства связи", - сказал бывший чиновник.

"Это упущение было только усиленно тем фактом, что Сондленд сделал этот звонок публично, где его можно было легко подслушать, и в другой стране, которая уже стала мишенью иностранных противников США, включая Россию", - заявили нынешние и бывшие должностные лица.

"Нет сомнений, что русские и, возможно, многие другие иностранные спецслужбы могли бы перехватить этот звонок. Москва, несомненно, была бы рада", - считает Полимеропулос.

"Это дало бы россиянам важное подтверждение того, что президент Трамп действительно делал именно то, о чем Москва почти наверняка уже знала, что наш президент вставлял серьезный клин в текущие программы США по содействию безопасности, в которых так отчаянно нуждалась Украины в их продолжающейся борьбе с Россией", - добавил он.

Кроме того, бывший советник Трампа по национальной безопасности в России Фиона Хилл в октябре дала показания, заявив, что раньше она пыталась заставить Сондленда прекратить использовать его личный мобильный телефон для работы.

"Я имею в виду, какие-то из них были смешными, но они также были для меня и для других глубоко беспокоящими. И я действительно пошла в наше разведывательное бюро и попросила сесть с ним и объяснить, что это было риском контрразведки, в частности, сообщать наши личные телефонные номера. Все эти коммуникации могли быть легко пробиты русскими", - сказала Хилл в показаниях палате представителей.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить бывшего вице-президента Джозефа Байдена на выборах в ноябре следующего года.