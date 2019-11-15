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Избрание Вьятровича нардепом обжаловали в суде

Избрание Вьятровича нардепом обжаловали в суде

Владимир Вьятрович

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Избрание кандидата от партии "Европейская солидарность" Владимира Вьятровича народным депутатом обжаловали в суде. Об этом сообщил депутат от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, передает УНН.

"Партия Слуг намеренно сегодня незаконно не допустила Владимира Вьятровича к присяге. Уже близкие к власти адвокаты обжаловали избрание Владимира народным депутатом в суде", - отметил Княжицкий.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия 14 ноября во время заседания признала избранным и зарегистрировала народного депутата Владимира Вьятровича.

12 ноября Верховная Рада своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко из фракции "ЕС" в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий. После этого ЦИК отменила регистрацию кандидата в нардепы от партии "ЕС" Натальи Бойко в связи с представлением в ЦИК ее заявления об отказе баллотироваться. Следующим на регистрации был Владимир Вятрович.

Также Бойко объяснила, почему уступила мандат Вятровичу.

Источник: УНН
Теги: суд, нардепы, Владимир Вятрович
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