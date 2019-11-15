Новости: Политика
Пятница, 15 ноября 2019, 15:54 • Антонина Карташева • 1500
Арахамия о взрывах в Балаклее: велись работы по разминированию, что-то взорвалось
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что вблизи Балаклеи велись работы по разминированию и произошел взрыв. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия после разговора с министром в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.
“Я только что звонил министру обороны и пытался узнать, что произошло в Балаклее. У него есть предварительная информация — велись вблизи какие-то работы по разминированию и что-то взорвалось. Которые сейчас последствия еще не известно, но ситуация действительно подтверждается”, — сказал Арахамия.
Напомним, в Балаклее Харьковской области прогремели несколько взрывов, неподалеку полигона.
Источник: УНН