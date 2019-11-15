Арахамия о взрывах в Балаклее: велись работы по разминированию, что-то взорвалось

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что вблизи Балаклеи велись работы по разминированию и произошел взрыв. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия после разговора с министром в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

“Я только что звонил министру обороны и пытался узнать, что произошло в Балаклее. У него есть предварительная информация — велись вблизи какие-то работы по разминированию и что-то взорвалось. Которые сейчас последствия еще не известно, но ситуация действительно подтверждается”, — сказал Арахамия.

Напомним, в Балаклее Харьковской области прогремели несколько взрывов, неподалеку полигона.