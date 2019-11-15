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Украина направила России очередную ноту протеста из-за "гумконвоя"

Украина направила России очередную ноту протеста из-за "гумконвоя"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

"Отреагировали на очередной контрабандный российский груз на украинский Донбасс нотой протеста. Требуем от России при организации так называемых "гуманитарных конвоев" неуклонно придерживаться международного права, законов Украины и своих международных обязательств", - написала пресс-секретарь.

Отметим, Украина в октябре направила России три ноты протеста в связи с незаконным отправлением так называемых "гуманитарных конвоев" на Донбасс.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ зафиксировала среди российского "гумконвою" на Донбассе военные автомобили.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Донбасс, Украина
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