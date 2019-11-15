Новости: Политика
Пятница, 15 ноября 2019, 16:11 • Мария Мамаева • 6015
Разумков поручил комитету по нацбезопасности собраться в связи со взрывами в Балаклее
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны должен провести заседание в связи со взрывами в Балаклее. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по национальной безопасности и обороны собраться и провести заседание", - подчеркнул Разумков.
Напомним, в Балаклее в Харьковской области проводились плановые мероприятия по утилизации боеприпасов.
Источник: УНН