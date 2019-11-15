Регистрация | Вход |
USD: 24,25 -0,0706  EUR: 26,66 -0,0995 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 17:33
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру бывшей заместительнице министра
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6015
Версия для печати

Разумков поручил комитету по нацбезопасности собраться в связи со взрывами в Балаклее

Разумков поручил комитету по нацбезопасности собраться в связи со взрывами в Балаклее

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны должен провести заседание в связи со взрывами в Балаклее. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"Я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по национальной безопасности и обороны собраться и провести заседание", - подчеркнул Разумков.

Напомним, в Балаклее в Харьковской области проводились плановые мероприятия по утилизации боеприпасов.

Источник: УНН
Теги: взрывы, боеприпасы, комитет, склад, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.