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Для исключения Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов - Арахамия

Для исключения Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов - Арахамия

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Для того, чтобы исключить народного депутата Антона Полякова из фракции "Слуга народа" не хватает 5 голосов. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Не хватает 5 голосов, чтобы исключить Полякова из фракции. Сегодня не будет объявлено с трибуны, для этого не надо ничего объявлять с трибуны, просто нужны те люди, которые не смогли подписать, потому что их нет в парламенте, нужно 5 из 16, не сказали свою позицию", - сказал Арахамия.

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Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время сегодняшнего заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, Слуга народа
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