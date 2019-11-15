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Полупустая Рада закрыла заседание, так и не проголосовав за закон о ГБР

Полупустая Рада закрыла заседание, так и не проголосовав за закон о ГБР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. После длительных споров между народными депутатами спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента, передает корреспондент УНН.

"Объявляю утреннее заседание закрытым", - заявил Разумков.

При этом он отметил, что сейчас в сессионном зале находится гораздо больше народных избранников, чем обычно в пятницу, впрочем намекнув, что необходимых для принятия решения 226 нардепов все же нет.

Еще в 15:00 между парламентариями возникли споры по поводу того, целесообразно ли продолжить рассмотрение законопроекта о ГБР, следует ли переходить к рубрике "Разное" для предоставления слова народным депутатам. В конце концов, парламентарии решили пойти на получасовой перерыв.

После перерыва парламентарии так и не пришли к согласию относительно правомерности перехода к выступлениям нардепов при том, что рассмотрение законопроекта не было завершено. Таким образом, спикер принял решение о закрытии заседания.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее журналистам в кулуарах парламента сообщил, что парламентарии остановились на рассмотрении законопроекта о ГБР, пройдя 85% поправок к нему.

Напомним, Народные депутаты Украины, при обсуждении законопроекта по совершенствованию работы Государственного бюро расследований, поддержали поправку о смене главы органа.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, заседание, ГБР
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