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Арахамия анонсировал изменения в Регламент ВР

Арахамия анонсировал изменения в Регламент ВР

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал изменения в Регламенте Верховной Рады Украины. Об этом он сообщил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"У нас только наработанный пакет. Его надо зарегистрировать. Передать на комитет. Ну я думаю, что возможно на следующей неделе это сделать. До Нового года мы должны принять изменения в регламент, основные изменения. С целью защиты чувств журналистов, а также сохранения их внимания надо сделать дни голосований и дни разговоров", - сказал Арахамия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады относительно повышения эффективности законодательного процесса.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, регламент, изменения, Давид Арахамия
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