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Премьер Чехии посетит Украину на следующей неделе

Премьер Чехии посетит Украину на следующей неделе

Андрей Бабиш

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В понедельник и вторник Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с вице-премьер-министром и министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком и миссией с 85 предпринимателей посетит Киев во время двухдневной поездки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Ceske Noviny.

"Частью поездки является встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также подготовка к встрече с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Основной целью официального визита является выражение поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также сближение Украины и Европейского Союза", - пишет издание.

Так, помимо политических встреч с Зеленским, Гончаруком и Дмитрием Разумковым, Бабиш и Гавличек примут участие в чешско-украинском бизнес-форуме. Деловую миссию возглавляет президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуги.

"Украина является 20-м крупнейшим внешнеторговым партнером Чешской Республики. По данным Торговой палаты, она предлагает широкие возможности для чешских предпринимателей в сфере гражданской авиации, транспортной отрасли и инфраструктуры, энергетики, водного хозяйства, оборонной промышленности и машиностроения", - отмечает издание со ссылкой на материалы правительства.

Напомним, Зеленский встретился с премьер-министром Чехии и пригласил его в Украину.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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