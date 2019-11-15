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Трамп раскритиковал показания бывшего посла в Украине Йованович

Трамп раскритиковал показания бывшего посла в Украине Йованович

Мари Йованович

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По словам президента США Дональда Трампа, в какую бы страну ни отправилась бывший посол США в Украине Мари Йованович, все "становилось плохо". Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Куда бы не поехала Мари Йованович, все становилось плохо. Она начала в Сомали, как все прошло? Потом туда-сюда в Украину, где новый украинский президент во время моего второго телефонного разговора с ним говорил о ней неприятно. Назначение послов является абсолютным правом президента США ", - написал Трамп.

Отметим, выступая перед Комитетом по разведке, Йованович перечислила страны, где служила в качестве американского дипломата, в том числе в Сомали.

"Они называют это "служение воле Президента". В настоящее время США проводят очень сильную и мощную внешнюю политику, которая значительно отличается от политики производящих администраций. Это называется, достаточно просто,"Америка прежде всего"! При этом, однако, я сделал гораздо больше для Украины, чем O. (президент США Барак Обама - ред.)", - добавил американский президент.

Напомним, сегодня в Конгрессе проходят слушания по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, показания начала давать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Источник: УНН
Теги: США, Мари Йованович, Дональд Трамп
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