МИД РФ отреагировал на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет УНН.

Белый дом опубликовал пересказ первого разговора президента США Дональда Трампа с только что избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта беседа состоялась 21 апреля 2019 года — за три месяца до июльского разговора, который стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа. Обещая опубликовать пересказ апрельского разговора, Трамп называл его “более важным”.

“Трамп Зеленскому: „Когда я владел конкурсом „Мисс Вселенная“, Украина в нем всегда достойно себя представляла“ Вы ознакомились с фрагментом рассекреченной стенограммы переговоров президентов США и Украины. Предание документа гласности будет иметь важное значения в ходе обсуждения американскими законодателями вопроса об импичменте Трампу. Пока всё”, — указала Захарова в тексте.

Как писал УНН ранее, на публичных слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу начала давать показания бывший посол США в Украине Мари Йованович.