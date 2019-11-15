Зеленский примет участие в "нормандской встрече" в Париже 9 декабря

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента в Twitter, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря ", - написали в Офисе Президента.

В ОП сообщили, что подробности разговора предоставят позже.

Ранее СМИ со ссылкой на администрацию президента Франции сообщали о том, что саммит состоится в Париже.