В Черниговской области назначили нового прокурора

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Черниговской области нового руководителя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу прокуратуры Черниговской области.

“В пятницу, 15 ноября 2019 года, заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил нового прокурора Черниговской области Андрея Парусова”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Виктор Трепак отметил, что перед прокуратурой стоят вызовы, которые нужно преодолевать вместе.

“Я уверен, что среди прокуроров есть много честных, квалифицированных и политически незаангажированных работников, которые способны обеспечить выполнение возложенных на прокуратуру функций и решить основные задачи, указанные Генеральным прокурором”, — отметил Виктор Трепак.

Заместитель Генерального прокурора отметил ключевым направлением работы и определил проблемные вопросы с учетом специфики региона.

Также сообщается, что Андрей Парусов выразил благодарность за доверие и заверил, что направит свою деятельность, прежде всего, на обеспечение слаженной работы коллектива прокуратуры области в рамках закона. Отдельно вновь прокурор остановился на правах и интересах работников, которых пообещал представлять во всех инстанциях.

Также Виктор Трепак представил коллективу первого заместителя прокурора Черниговской области Филиппа Беликова.

Напомним, 11 ноября в Донецкой области назначили нового прокурора.