Регистрация | Вход |
USD: 24,25 -0,0706  EUR: 26,66 -0,0995 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 15 ноября 2019 19:03
Получить тестовый доступ
Дело о взятке чиновницы ОП: суд избирает меру пресечения подозреваемой
Эксклюзивные новости УНН
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Разминирование в районе Петровского должно завершиться до 20 ноября - штаб
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3765
Версия для печати

“Вышки Бойко”: команда Кулика передала дело Бакулина в суд

“Вышки Бойко”: команда Кулика передала дело Бакулина в суд

Евгений Бакулин

фотогалерея

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Прокурорская группа во главе с прокурором Генеральной прокуратуры Константином Куликом передала в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего главы НАК “Нафтогаз Украины” и экс-нардепа Евгения Бакулина, передает УНН.

Бакулин возглавлял “Нафтогаз Украины” с марта 2010 года по март 2014 года. Его, среди прочего, обвиняют в причастности к незаконному завладению денежными средствами компании “Черноморнефтегаз” в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок “Петр Годованец” и “Украина” (дело о так называемых вышках Бойко).

Бакулин был объявлен в розыск в апреле 2018 года. В июле 2019 года Федеральная прокуратура Швейцарии арестовала 40 млн долл. на счетах детей Бакулина в местных банках.

В апреле 2019 года Константин Кулик, который вел расследование дела “вышек Бойко”, обвинил на тот момент генпрокурора Юрия Луценко и его заместителей Евгения Енина и Алину Стрижевскую в саботаже расследования коррупции в НАК “Нафтогаз Украины”. Как говорится в рапорте, руководители ГПУ вмешивались в расследование в интересах подозреваемых. После того как рапорт оказался в СМИ, Енин подал в отставку.

Напомним, в 2010–2011 гг., когда Юрий Бойко возглавлял Минэнерго, “Черноморнефтегаз” за 800 долл. млн купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения “Петр Годованец” и “Украина”. Победителями тендеров стала латвийская компания Rigas Kugu Buvetava и Highway Investment Processing LLP из Уэльса. Цена производителя была почти вдвое меньше, чем заплатил “Черноморнефтегаз”.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.