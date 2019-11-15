Дело чиновницы ОП: ВАКС начал избирать меру пресечения Кондзеле

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения директору департамента Офиса Президента Светлане Кондзеле, передает корреспондент УНН.

Так, Антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения Кондзеле.

Напомним, САП просит для Кондзели арест с залогом в размере 7,68 млн грн.

Как сообщал УНН, руководительнице одного из Главных департаментов Офиса Президента Украины, экс-заместителю министра культуры Украины и их соисполнителю сообщено о подозрении.

Напомним, чиновника из Офиса Президента Украины сотрудники НАБУ задержали на взятке в сумме 150 тыс. долларов.