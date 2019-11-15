Суд отказал Ефремову в обследовании в "Феофании"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Бывший народный депутат Александр Ефремов хотел увеличить пределы территории места содержания под личным обязательством, для того чтобы встретить жену в аэропорту "Борисполь" и обследоваться в "Феофании". Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление Старобельского районного суда Луганской области.

Так, на одном из судебных заседаний защитник Евгений Солодко заявил ходатайство об увеличении территории места содержания под личным обязательством, в котором просил суд изменить Ефремову обязанность не покидать Киев в обязанность не оставлять Киевскую область. Адвокат мотивировал ходатайство тем, что 18 сентября 2019 года суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство для Ефремова.

Адвокат пояснил, что увеличить территорию места пребывания Ефремову необходимо, из-за необходимости встретить жену в аэропорту "Борисполь" и выехать на дополнительную медицинскую консультацию в государственную больницу "Феофания", которая находится в Киеве, но часть пути к ней проходит по территории Киевской области.

Однако, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защитника Солодко об увеличении территории места содержания под личным обязательствам.

Напомним, 15 ноября Луганский суд отложил рассмотрение дела Ефремова потому что он находился в больнице, где ему должны были провести операцию.

Как сообщал УНН, экс-руководитель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением по ч. 5 ст. 191 УК; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и других тяжких последствий по ч. 3 ст. 110 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч. 1 ст. 258-3 УК.