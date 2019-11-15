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Зеленский обсудил с Макроном подготовку нормандского саммита: детали

Зеленский обсудил с Макроном подготовку нормандского саммита: детали

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже.

Лидеры Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне. Владимир Зеленский сообщил французскому Президенту об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе", - говорится в сообщении.

По информации Офиса, Макрона подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украине, говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский примет участие в "нормандской встрече" в Париже 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Нормандский формат, Владимир Зеленский
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